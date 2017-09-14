驚！論文造假半年前被解聘 台大教授還在領薪水…

台大教授郭明良涉及論文造假案2月被台大決議解聘，但至今仍然支領薪水。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-14 18:51

〔記者林曉雲／台北報導〕驚！台大教授郭明良和張正琪涉及論文造假案，前校長楊泮池列名部分論文共同作者，造假弊案重創台大校譽和我國高教，監察院教育及文化委員會今審查通過監委仉桂美和王美玉提案，糾正教育部及科技部，並指教育部行事消極怠慢。未料，教育部高教司科長曾新元回應時自爆，郭明良和張正琪被解聘案目前仍在教育部審查中，因此依教師法所給予的保障，郭明良和張正琪沒有授課、但仍在領薪水，教育部最快在1、2個月內會完成解聘程序。

糾正案文提到，教育部負有我國專科以上學校學術倫理規範及審議職責，卻未能儘早完備相關法令，至台大論文疑涉造假案發生，才於2017年5月31日訂定發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，行事消極怠慢，核有怠失。

曾新元說明，之前僅規範造假論文者，但對於列名共同作者或負有督導責任如校長等主管，未有課責規定，教育部訂定發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」是補充規定，使相關課責能更完備。

今年2月24日台大針對郭明良論文造假案召開教師評審委員會，歷經近9小時的馬拉松式會議，最終決議將涉案的生化科學所教授郭明良、口腔生物科學研究所教授張正琪解聘，應是國內大學處理學術倫理案歷來最嚴厲處分。掛名多篇論文共同作者的校長楊泮池，雖被認定未違反學術倫理，但他也因此自動請辭、不續任台大校長。

科技部與教育部在今年3月30日召開聯合記者會，認定有11篇涉及違反學術倫理，8篇未違反，其中郭明良教授違反部分達8篇，違反內容包括造假與督導不周，科技部勒令停權10年，並追回94到105年相關計畫研究主持費154.25萬。教育部則撤銷郭明良之前所獲學術獎，並追問獎金60萬元；且扣減台大106年度補助經費5400萬元。

曾新元表示，因為有新的事證，台大又重啟調查，今年6月仍作出同樣的解聘決定，因此教育部最近才收到郭明良和張正琪的解聘案，依教師法規定展開審查，新學年兩人沒有授課，但在解聘程序完成之前，依法均有支領薪水。有媒體問，會不會藉程序拖延3年、5年，使兩人仍可續領薪水？曾新元表示不會拖這麼久，教育部最快在1、2個月內會完成解聘程序。