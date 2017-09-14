「影耀寶島」攝影展 東京台灣文化中心開幕

策展人莊靈先生為貴賓進行作品導覽。（駐日特派員張茂森攝）

2017-09-14 18:30

〔駐日特派員張茂森東京/十四日報導〕「影耀寶島－攝影家眼裡的台灣大地特展（II）」14日在駐日本代表處台灣文化中心開幕，駐日代表處副代表郭仲熙、國家文藝獎得主莊靈以及東京都港區區役所國際化及文化藝術課課長清野成美、港區生活廣場中野航太總館長等40餘人出席。

「台灣大地特展」內容主要的表現是著重在台灣的歷史、文化，所有攝影作品充份呈現台灣大地和林野奇麗壯闊的自然景色，以及因社會變遷的多元文化風貌與極富特色的人文風情，透過台灣攝影家的作品，讓日本民眾看見台灣，展出的攝影作品一共七十四件。

副代表郭宗熙致詞時表示，秋天是藝術的季節，在這個季節展出台灣攝影家的作品，透過作品可以了解到台灣的歷史、地理和文化，以及台日特殊的良好關係，對增進台日交流也有極大的助益。

策展人莊靈表示，影像是最容易為觀眾接受，從這些作品可以感受到歷史的厚度，也看見台灣大地自然壯闊的景色，希望透過這次展覽，加深日本友人對台灣的認識，並進一步到台灣觀光。

東京都港區區役所的清野成美課長表示，這次台灣攝影家展出的作品展現出台灣的各種樣貌，令人非常感動。

此項由國立台灣博物館、台北駐日代表處台灣文化中心合辦、東京港區役所協辦的活動，除了在台灣文化中心展出以外，也同步在東京港區的神明生活廣場展出，時間到十一月十七日為止。港區總人口中外國人占約百分之七，除了台北駐日經濟文化代表處之外，也有許多大使館，港區將增進與外國的文化交流。