救災物資藏毒品？慈濟基金會發聲明回應！

2017-09-14 18:24

〔記者譚偉晟／台北報導〕針對航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關，於106年9月12日查獲2件以「環保毯及圍巾」等名義申報進口之貨物內夾藏毒品一案，慈濟基金會發出聲明回應，強調賑災所發放的環保毛毯，一旦發給災民後就無從追蹤其使用方式。並強調這次該賑災物資透過華儲運送回台的方式，與慈濟標準作業流程不同，明顯是屬於異常郵件。

在這次案件中，巫姓嫌犯被查獲2級毒品大麻共6225公克，為了掩飾藏匿毒品，犯嫌還在紙箱上以「王師兄」、「金師兄」稱謂、加上「慈濟功德會」的字樣躲避查緝。對此，慈濟發出聲明強調，慈濟基金會救災毛毯均為｢Made in Taiwan」，所有國際援外發放之環保毛毯，均在台灣製造，並從台灣送往海外，如有慈濟海外賑災毛毯寄回台灣情形，即屬異常郵件。

同時，慈濟援外賑災物災的運送與寄送作業，均有固定作業模式，慈濟援外毛毯大多數以「海運」及「專櫃專送」的方式運送，少部份因災情緊急以「空運」模式寄送的話，也會依固定作業模式申報出關。

對於這次被巫姓嫌犯使用的環保毛毯，慈濟強調此印有慈濟logo之賑災毛毯，是美國慈濟人發放給受災災民使用之保暖物資，而在發給當區需求者後，慈濟志工便無法追查與追蹤救災物資流向。