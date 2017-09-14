午餐湯有消毒水味？ 屏女：桶餐業者用水合格

國立屏東女中連日有部份學生反映，午餐所供應的湯有消毒水味道。（記者羅欣貞攝）

2017-09-14 18:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東女中連日有部份學生反映，午餐所供應的湯有消毒水味道，校方說明，昨天（13日）已經會同自來水公司人員到外訂桶餐業者廚房檢驗，水質合乎標準，學生也沒有不適情況，會持續要求業者改善。

有家長及學生向本報反映，午餐的湯有一股像消毒水的味道，到今天（14日）已經是第4天，不知道是什麼原因，有些學生因為擔心就不敢再喝，向學校反映後，校方馬上追蹤，老師們試喝後，有人覺得沒有特殊味道，有人則和學生一樣感受到些許異味。

屏女校長林勳棟表示，該校有2個外訂桶餐業者供餐，全校1600多名學生中，僅99人未訂桶餐，每個班級每隔2週可以更換供餐業者，此次反映有特殊味道的班級並不多，但都是同一供餐業者提供的湯，除了昨天，校方今天也持續到業者處關切。

校方指出，昨天校方與自來水公司人員到業者廚房了解現場作業情形時，發現業者近來沒有消毒水管，自來水公司也沒有，水質檢驗則是合格，是否與食材有關，校方會持續追蹤了解，若業者有違反合約的情事，會依規定追究，全力保障學生用餐衛生與安全。