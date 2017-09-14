身障機構秋節禮盒僅賣3成 台南市府幫忙促銷

南市府結合八家身心障礙機構及團體，在南紡購物中心一連舉行四天秋節禮盒促銷活動。（記者蔡文居攝）

2017-09-14 17:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府結合8家身心障礙機構及團體，自今天起至本月17日，在南紡購物中心5樓大廳推出「月圓攜手，中秋送愛」秋節禮盒促銷活動，由代理市長李孟諺親自代言促銷，並當場認購100盒月餅。

社會局長劉淑惠表示，今年各身障機構團體的秋節禮盒預約買氣不如往年熱絡，目前預購數量只有去年的一半。這次促銷活動共有鴻佳啟能中心、展翼烘焙坊、嘉南療養院、心德慈化教養院、脊髓損傷協會、瑞復益智中心、蓮心園附設啟智中心、朝興啟能中心等8家身心障礙機構及團體參與。鴻佳啟能中心表示，去年總銷售6成，今年到目前約3成。

現場展售有各式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪、手工餅乾及咖啡禮盒等等，代理市長李孟諺在劉淑惠的陪同下，參與現場烘焙DIY活動，並當起促銷代言人。

李孟諺表示，台南身心障礙的市民有9萬5000多人，需要社會大眾的關心與協助，希望市民朋友踴躍選購，也鼓勵市府員工踴躍訂購，一起來買月餅做公益。

社會局表示，展售活動從9月14日（四）至9月17（日），為期4天，每日上午12時至晚上8時辦理設攤促銷活動，只要現場選購秋節禮盒滿1萬元即贈送精美小禮物；現場還有6場免費手作烘焙DIY活動，讓民眾起體驗手作烘焙的樂趣。