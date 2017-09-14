一口一口餵街友吃便當 物流司機感動無數網友

物流司機謝萬霖（右）餵疑似行動不便的街友吃便當。（圖擷自臉書社團）

2017-09-14 17:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有網友在一個運輸業臉書社團PO出一張男子著餵街友吃便當的照片，感動很多網友，這位暖男司機原來是「創新物流」的司機謝萬霖，他說，這位街友雙手一直在抖，看似行動不便，所以才會餵吃飯，而這是微不足道的小事，相信很多人看到也會這樣做。

網友張小婉在「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊運輸業 照片影片資訊分享團」的臉書社團，PO出這張送貨司機蹲在便利商店外，餵街友吃便當的照片，稱讚這位「全家暖男愛心司機」，配送工作中不忘送愛心。該圖文一PO出，不到一天就有近5300位網友按讚，留言踴躍並不斷分享。

這位被網友不斷分享的物流公司司機，原來是創新物流公司的司機謝萬霖，負責配送全家便利商店貨物。他說，不知小小的舉動會一直被轉分享，居然連南投都看到了。

謝萬霖表示，他是在本月9日晚間送貨到基隆的「全家」華復店，當時「全家」的鄭姓店員已經付錢買了一個便當給這位街友，因為看這位阿伯拿了零錢要買麵包果腹，可是錢不夠，便自己花錢買店的便當微波加熱後送給這位阿伯。

「便當錢我來出就好了！」，謝萬霖掏錢要給鄭姓女店員，但她婉拒，而這位街友拿了便當坐在騎樓的地上要吃便當，可是雙手一直抖，看起來行動不便，因此才蹲下一口一口地餵這位阿伯。

「照片其實是是鄭姓店員拍的！」，謝萬霖說，鄭姓店員拍了這張餵飯的照片，放在全家的臉書，可能被其他網友轉分享到別的臉書社團，但鄭小姐的愛心沒有被網友知道。