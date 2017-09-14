iPhone 8預購商機 電信業者各出奇招搶客

2017-09-14 17:51

〔記者譚偉晟／台北報導〕在蘋果宣布於明（15）日開放台灣官網預購後，電信業者也準備好要推出活動搶客。其中亞太電信為了搶下預購商機，特別推出免萬元的iPhone 8、iPhone 8 Plus預購方案，希望能藉此吸引消費者目光。此外其他電信業者與通路商，則祭出「舊機換新機」的活動，讓消費者最低能以零元價格，把iPhone 8系列新機帶回家。

亞太電信宣布在明日下午1點半開始，現場提供88位民眾以優惠專案預購新機，只要月付888元、綁約30個月，就可以自由選擇iPhone 8或是iPhone 8 Plus任一款式，以8888元的價格預購新機，除了有上網吃到飽、通話吃到飽的服務外，同時還可額外獲得AirPods蘋果原廠耳機。不過由於名額有限，因此沒辦法搶到資格的民眾，仍得搭配電信業者公布的iPhone 8專案資費，預計各大電信業者最快也要到明日才會有相關資費訊息。

至於台灣大哥大、台灣之星，已經開放民眾預約iPhone 8系列與iPhone X新機；遠傳電信則要到明日下午1點半才會開放線上預約登記；至於中華電信則沒有推出任何預約或是預購活動，只會等到22日正式開賣iPhone 8系列與Apple Watch Series 3智慧型手錶。

為了提升民眾換新機意願，台灣大哥大、遠傳電信都推出「舊機換新機」活動，而通路商燦坤、Studio A、德誼數位也推出相同活動。其中燦坤提供最高1萬8800元的折扣，而Studio A則是讓民眾可以用多款蘋果手機、電腦、平板同時進行折抵，甚至用LINE Point抵扣購買價，最多可以折抵至0元、免費將iPhone 8系列新機帶回家。

同時為了持續留住果粉，電信業者也持續推出可以每年換新機的方案，包含台灣大哥大月付298元的「代代迎新」專案、台灣之星的「年年換新機」、亞太電信的「智慧行家」與「Gt智慧保鑣」服務，讓先前購買iPhone 7的消費者能輕鬆更換成最新的iPhone手機使用；而中華電信則是藉由iPhone手機的魅力，推出「電子帳單抽iPhone」的活動，讓申辦電子帳單的民眾，有機會抽中蘋果全新機種iPhone X與iPhone 7，希望趁勢推動帳單全面電子化。