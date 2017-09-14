西拉雅泡湯、喝咖啡 寶萊塢巨星直呼有趣

2017-09-14 17:31

〔記者王涵平／台南報導〕印度寶萊塢巨星至西拉雅國家風景區2日遊，體驗關子嶺泥漿溫泉、品嘗甕缸雞、喝東山咖啡，直呼新鮮有趣。

Rohan Mehra、Kanchi Singh、Tejaswi Prakash、Mrunal Thakur、Barkha Sengupta、Pryanca Talukdar、Santoshi Shetty、Ritesh Shaiwal與Sunny Arora等人的2日遊行程，包括體驗關子嶺泥漿溫泉，被知名雜誌柯夢波丹封為2017年最佳時尚部落客的Santoshi Shetty說，首次泡「泥」溫泉，剛看到時有點驚訝，但沒想到泡完後肌膚好滑嫩，大家還用泥漿在彼此身上塗上圖騰，邊玩泥漿大戰，實在太有趣了。

一行人在西拉雅管理處帶領之下，前往175咖啡公路知名咖咖農場大鋤花間品嘗最道地東山咖啡，沿路欣賞不少咖啡店與民宿、咖啡樹，也在溫泉老街品嘗甕缸雞，Rohan Mehra顧不得保持身材，看到美食就大快朵頤一翻，直說「Yummy！Yummy！」對關子嶺美食留下深刻印象。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，溫泉季開始，推出串聯關子嶺與故宮南院銜接兩大世界級景點，串聯高鐵嘉義站、台鐵以及客運站等交通站點接駁，每週五、六、日、一及國定假日行駛的「台灣好行-關子嶺故宮南院線」，週邊有後壁菁寮老街等景點，各種套票歡迎洽購。