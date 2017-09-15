市容太醜！ 他速寫近百間破舊街屋 竟釀出不思議的台灣味

畫家鄭開翔手繪台灣特有市容。（Mimi Black 授權）

2017-09-15 12:23

〔影音新聞／綜合報導〕台灣畫家鄭開翔想透過畫台灣的街屋去傳達，當我們面對生活中這些平凡無奇的房子，其實只要我們換個角度，用些想像與美感去感受，生活便會處處充滿趣味。他將我們生活中隨處可見的景色，化為一幅幅作品，充滿屬於我們的濃濃台灣味。

▲作品「屏東公裕街舊屋」（Mimi Black 授權）

鄭開翔10年前開始接觸了“Urban sketchers”（城市寫生人），開始了他城市速寫的創作與生活紀錄，他發現許多有趣的造型其實只是一眼瞬間，就像一種街角的邂逅，你從不知在下一個角落會遇到什麼趣味，用這樣的心情去面對一個城市，其實就像是在城市中探險。

▲作品「霧峰吉峰路街屋」（Mimi Black 授權）

畫中除了有歷史趣味的老屋外，還有許多的破房違建，在現場看來殘破醜陋不堪，但因為他認為即便如此，「還是有許多的元素錯落堆疊其中，有直有豎，還有蜿蜒的電線纏繞其中，再加上一旁攀爬的綠色植物，一抹綠色與曲線的造型柔化了堅硬的建築線條，這樣的變化性便產生了美感。」

▲作品「嘉義新港鄉仁記商店」（Mimi Black 授權）

而在進行速寫百間街屋計劃時，他也開始反思「為什麼台灣的市容會變成如此？」，甚至出現「既然我們沒有辦法改變城市的美感，不如就去發覺他的趣味吧！」的阿Q心態，他認為，其實美感是需要慢慢培養的，若沒有經過額外的教育與學習，在其中居住的人自然會受到現有的環境影響，耳濡目染的產生出相符的美感，因為我們沒有藝術的敏銳，所以我們才會對於雜亂的市容習以為常。

▲作品「台北許昌街街屋」（Mimi Black 授權）

看完鄭開翔的街屋作品，下次出門不妨慢下腳步，仔細觀察週遭的人事物，並記錄下來，展開一場專屬於自己的日常探險吧！

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