唐湘龍解釋節目A片聲 「我電腦開5個頁面...」

2017-09-14 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴唐湘龍的廣播節目傳出疑似AV女優的呻吟聲引發話題，唐湘龍昨在節目中首度回應此事，透露自己上班時電腦都開5個頁面，當天聽到聲音想檢查手機，才發現手機沒帶在身上。至於有網友搜出該呻吟聲的A片番號和女優，唐湘龍說，他連「番號」是什麼都不知道，網友點名的女優他也沒聽過。

唐湘龍5日在飛碟電台主持「飛碟早餐」，節目中段與一名財經專家連線分析台股時，突然爆出疑似AV女優的呻吟聲，雖然聲音馬上轉弱消失，但已被許多聽眾聽見，在網路引發話題，甚至有網友號稱憑著那一秒鐘的呻吟聲，搜出A片番號與女優姓名。

唐湘龍昨在節目中主動談起這個神秘呻吟聲，他還原指，自己主持時都固定開約5個頁面，當時也開了一堆資料，包括股匯市、節目留言板、油價、空氣監測網等，但除了滑鼠，其他都不是他能控制的。他說，因為當天那個聲音一秒就過了，他也就不以為意，後來廣告空檔想說有沒有可能是手機，還摸了一下口袋，發現手機並沒有放在身上。

唐湘龍說，他看到有聽眾在網路上開玩笑，要他趕快把「番號」說出來，他還搞不清楚什麼叫番號，網友說的一些女優，「我老實講，我不是裝清純啦，我還真的不知道，不認識」，他只知道波多野結衣和飯島愛，年輕世代的他都不知道。

不過唐湘龍繞了一大圈，仍未說明該呻吟聲究竟從何而來。

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