挖水管後重鋪柏油路面 斗六中山路好平

斗六中山路挖水管附贈鋪全新柏油路面，現在路好平。（記者詹士弘攝）

2017-09-14 17:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕自來水公司斥資2900萬元，汰換斗六中山路及附近道路地下管線，改設延性鑄鐵管，713住戶供水品質獲得改善，水公司每日減少漏水7、800噸，完工後中山路柏油路重新鋪設；市長謝淑亞肯定施工品質，強調其它管線單位如申請挖路，將從嚴審查，以確保道路平整。

水公司斗六服務處主任廖洲瑯表示，斗六市中山路周邊地區住戶經常反映，因水管老舊經常破裂，不僅影響民生用水便利，維修時開挖馬路，也造成往來交通不便，經他向總公司反映，爭取到2900萬元經費，進行管路汰換。

中山路及附近巷道店家林立，交通量大，且地下管線複雜，廖洲瑯與包商協調後，以分段施工、假日停工原則施工，克服工程技術困難，目前已完成管線及路面重鋪工程，原100天工期也縮短至69天完成，工程對民眾生活及交通的影響降至最低。

過去管線單位挖完馬路後，只進行「假修復」，回填工作不落實，造成開挖路面沒過多久就「開腸破肚」，民眾怨聲載道，水公司進行中山路換管工程，則是重舖整條中山路，大大提升道路行車品質。

今天市長謝淑亞至中山路了解道路重鋪狀況，強調「魔鬼藏在細節裡」，她對道路平整度、柏油路面收邊品質表示肯定，並強調，中山路已重新鋪設，基於「路平原則」，短期間不准其他管線單位開挖馬路，如果有線路需要維修，也將從嚴審查，不輕易讓新路面再度開挖。