吸引學生閱讀 這個校長故事只說一半

重慶國小校長胡秀美扮成蝴蝶仙子說故事，引導學生閱讀興趣。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-14 17:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區重慶國小為推廣閱讀，校長胡秀美扮蝴蝶仙子說故事給學生聽，但她說故事只說一半，不把故事說完，學生想知道詳情，得自己上圖書館看，盼引導學生自己閱讀。

胡秀美說，閱讀是件很快樂的事情，可惜現今學童受到科技發達影響，愈來愈多人太早接觸3C產品，反而無法感受獨自展書閱讀的樂趣，為推廣閱讀風氣，學校除每天有10分鐘的晨讀時光外，近日她扮成蝴蝶仙子，逐一到小一各班說故事，盼啟蒙小小新生的閱讀興趣。

胡秀美說，該校將復育蝴蝶列作學校特課程，盼讓學生在有蝴蝶飛舞的校園學習，校園種了不少蜜源植物，吸引蝴蝶前來，她配合課程扮成蝴蝶仙子，舉辦「蝴蝶仙子說故事」系列活動。

胡秀美帶學童走出教室，各班到學校不同的閱讀角聽故事，胡秀美說，為鼓勵閱讀，學校在校園不同角落布置閱讀角，也有行動閱讀車，盼學生就像蝴蝶般，穿梭在不同的花叢採蜜，可隨時享受閱讀樂趣。

胡秀美選擇「多多的大麻煩」故事說給學生聽，敘述有大耳朵的糜鹿，因大耳造成不少困擾，說故事過程，胡秀美刻意寓教於樂，以逗趣的表演遇到麻煩事狀況，每每引來學生笑聲。

她再引導學生角色扮演糜鹿，相同的場景讓學生再演一次，結果笑聲變小了，原來學生明白隨便嘲笑別人的感受，在聽說故事過程也讓學生明白同理心的道理。

當學生都被故事吸引時，胡秀美刻意不繼續把故事說完，學生大失所望要求繼續聽下去，她告訴學生，要知道故事的結局，答案就在圖書館裡，要自己去找答案。

胡秀美說，考量學生已上小一，聽故事只是啟蒙閱讀興趣的一部份，重要的是學生要能願意拿書自己讀，才能感受到閱讀樂趣，盼能藉說故事時間，挑起學生的好奇心，鼓勵更多學生走進圖書館。