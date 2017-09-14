竹東林場「前」BOT、「後」保存 整體景觀堪憂

竹東林場的日式木造宿舍群，約有80年歷史，現址保留24棟；新竹縣政府文化局已爭取客委會補助，辦理調查規劃，擬朝林業生活園區的方向發展。（記者廖雪茹攝）

2017-09-14 17:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府與財政部國有財產署合作，針對竹東林場的一塊商業用地，公告設定地上權評估規劃的招標，但文化局正以聚落保存再發展，委託專業團隊調查規劃；樹黨竹北市民代表許育綸擔心，萬一兩案衝突，未來恐遮擋林業園區活化再利用的入口門面，影響整體景觀。

財政處處長黃國峯表示，隨時空環境變遷，竹東地區發展已不同於以往，土地利用應評估分區使用現況，此案將以滿足地方需求來進行規劃和設施，以期充分發揮效益。文化局文化資產科科長沈維淇則說，未來將積極與財政處和其委外團隊協調，朝整體規劃的方向努力，以維護整個文化地景。

許育綸表示，縣府辦理招標的竹東鎮仁愛段688地號位在東林路與中正路口的菁華地，靠近竹東火車站，原是竹東林場在日治時期的高階官舍，10幾年前拆除後，現為鐵皮圈圍的雜林空地，但地處林場宿舍群的入口位置，文化局以聚落保存再發展，正辦理竹東林場的調查規劃，財政處卻想要用設定地上權方式委外經營入口處空地。

他擔心，該地日後若興建一棟龐然大物，恐破壞整體東林路環境再造潛力，更直接遮住未來林業園區的入口門面，希望結合林場活化再利用，妥善做整體規劃。

黃國峯表示，688地號為國有財產署所有的商業用地，面積約556坪，該署去年委託縣府共同開發，現正辦理勞務採購，預定本月22日開標，如順利委託顧問公司規劃，將徵詢地方意見，希望在3個月到半年內定案，未來設定地上權，採委託民間興建、營運後轉移的模式（BOT）。

文化局表示，農委會林務局竹東林場的日式木造宿舍群，約有80年歷史，現址保留24棟，其中10餘棟尚有人居住，其他空間則閒置多年，佔地約0.78公頃，為機關用地，地方組成「守護竹東林場宿舍」行動聯盟，爭取保存及活化。

沈維淇說，該局去年獲客委會補助500多萬元，委託著名景觀師郭中端團隊辦理竹東林場調查規劃，擬以客家族群和林業文化聚落為核心，朝展示生活園區的方向發展，年底將完成報告和初步環境整理；今年再獲客委會250萬元啟動規劃設計。