七星潭保安林 驚見違法鳥網

花蓮編號第2618號防風保安林遭人違法掛設鳥網，迄今已有數十隻無辜鳥兒因被鳥網纏住死亡。（記者王峻祺翻攝）

2017-09-14 17:07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮最美海岸「七星潭風景區」北側編號第2618號的防風保安林，近來在193縣道6至7公里處，被人偷偷架設鳥網，企圖捕捉野生鳥類，保安警察第七總隊第九大隊獲報後，已會同花蓮林區管理處拆除違法鳥網，另因架網行為恐觸犯《野生動物保育法》，警方將循線揪出不法者，避免保安林地淪為「野鳥墳場」。

位在七星潭和193縣道旁的2618號保安林地，全長約6公里、最大寬度230公尺，80年來守護沿岸居民，並提供各種動植物作為生態棲息地，是當地一道不可或缺的重要防線，但近日卻被不肖民眾在保安林內違法架設鳥網，迄今已有數十隻無辜鳥兒遇害。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，上週接獲巡林志工通報，保安林內遭架設捕鳥網捕捉野生鳥類，經與花蓮林管處人員查看後，發現鳥網上已殘留數隻鳥類屍體，當下雖未發現野生保育類動物，但仍可從腐敗的鳥屍殘骸中，辨識出羽色艷麗、外形漂亮的翠翼鳩。

他說，經埋伏數日未見有人收網，鳥網架設者也未在周邊留下可追查線索，警方將擴大搜索範圍並加強宣導，呼籲民眾切勿試法，因掛網行為已對被稱作「花蓮綠色長城」的保安林生態造成危害，若捕到保育類動物，將可依違法《野生動物保育法》，處6萬元以上30萬元以下罰金。

2618號保安林因群聚多種保育類鳥類，包括黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、環頸雉等，其中更是黑翅鳶分布的地區，具生態保育重要性，花蓮林管處今年也與黑潮海洋文教基金會簽訂編號第2618號防風保安林公私協力管理契約，舉辦「森林桑，要幸福喔！」系列活動，邀約民眾一起找回防風林原貌；在地企業還於去年底主動認養保安林，定期進行環境維護清潔工作。

花蓮林管處長楊瑞芬說，防風林緊鄰濱海，灌木叢、木麻黃及沿岸海灘，均是許多物種的孕育地，除有沙灘蟋蟀及躲藏在漂流木間的濱海肥螋，烏頭翁、台灣畫眉、台灣特有亞種台灣夜鷹及大冠鷲等，也都是當地常見鳥類。