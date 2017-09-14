iPhone 8預約狀況分析 Plus版仍是消費者最愛

2017-09-14 16:50

〔記者譚偉晟／台北報導〕目前亞太電信、台灣大哥大、以及部分通路商都已經開放民眾預約iPhone 8新機，進一步分析目前iPhone8預約狀況，可以發現台灣民眾仍偏愛Plus機種，當中顏色部分又以金色最受消費者青睞，占比超過一半以上。

在目前開放預約業者中，台灣大哥大13日中午開放預約，16個小時就湧入近萬名消費者前往登記，其中登記的機型以iPhone8 Plus為主，64GB版本和256GB版本占比各半，顏色則是以金色最多，其次則是太空灰，銀色占比最低。

而亞太電信的預約狀況也突破1000多人，登記偏好上也是以大螢幕居冠，iPhone8 Plus和iPhone 8的登記比例約為7比3，其中256GB版本和金色款式，是最多人選擇的項目，而通路商德誼數位的預約狀況也相當類似，目前維持每天上百組的預約熱度。

亞太電信行銷中心副總鄧美慧指出，以目前的預約狀況來看消費者反應沒有特別熱絡，其中要到11月才開賣的iPhone X，恐怕是令不少消費者選擇觀望的主因。然而iPhone X售價過高，研判iPhone 8仍會是今年的銷售主力，但由於iPhone X的觀望效應，以及目前iPhone 7、iPhone 6s降價販售，對於iPhone 8的準備數量會相對保守。

至於在零元購機方案的部分，鄧美慧分析，iPhone 8若是搭配2000元以上資費，仍有機會以零元專案機的方式提供給消費者，但售價更高的iPhone X恐怕就機會不大。由於過去果粉搭購iPhone的幾乎都是高資費方案，因此預計這次搭配iPhone 8手機的資費方案上，仍會以1000到1400元區間的資費方案為主。