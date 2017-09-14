冬山柚樹「披白紗」 防蟲護果也成景觀

冬山鄉柚農利用套網方式，將整棵柚樹牢牢包覆，成為冬山鄉的另類「奇觀」。（記者張議晨攝）

2017-09-14 16:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉中山村是全縣最大文旦產區，因文旦採收前最怕風雨及果蠅，一遇颱風時常「欲哭無淚」。有柚農發揮創意，直接為柚樹「披白紗」，收成時再掀網採收，不僅風災造成的落果大減，還節省大量農藥使用，而蓋上白紗的柚樹也成為中山村的另類「奇觀」。

冬山鄉文旦柚種植面積超過115公頃，約在6年前，中山社區部分柚農率先投入有機文旦種植，不過因經驗及天災影響，「落果比樹上的還多」。有了首年慘痛經驗後，隔年大家認為，若有機柚要繼續走下去，必須要有不同的做法。

中山社區發展協會理事長林長輝表示，當時認為有些蔬果能用網室來防蟲害，「為什麼柚子不能？」於是大家討論下，乾脆自行設計網子，直接從上到下，包覆整棵柚樹。

在水保局協助下，101年林長輝與5位柚農嘗試利用「網室」栽培柚樹，在6月至9月文旦成熟期間，罩網保護柚樹。由於首年成果良好，引起周邊柚農好奇，經推廣5年，至今已有20多名農友加入，果園罩滿白紗的柚樹，也能為中山社區內的特殊景觀。

每株柚樹罩網成本約4000元，一分地果園約需10萬，不過，因網子不易壞，一張網至少可用5年，首波投入的農民，網子仍依然健在。

柚農龍進富說，網室柚子不怕風雨，即便颱風來，落果也不至於太多，且套網後不需再用農藥防治果蠅，對消費者或農友健康更有保障。