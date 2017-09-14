結合水域運動 YouBike進駐竹市青草湖

騎微笑單車遊新竹市青草湖八大景不再是夢想了！新竹市青草湖YouBike站15日啟用。（記者洪美秀攝）

2017-09-14 16:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市青草湖明天（15日）起也有YouBike了！除可在青草湖四周騎微笑單車，還可在湖中玩立式划槳，坐在划板上或騎單車觀夕陽，透過YouBike結合水域運動，來青草湖走一趟，絕對不一樣。

新竹市長林智堅說，市府規劃青草湖水域活動，已串聯鄰近景點，提升青草湖遊憩效益，包括在煙波大飯店對面人行道設置YouBike新站點，也規劃新的湖面水域活動，民眾可騎乘YouBike結合環湖步道，踏訪青草湖各角落，欣賞不同角度的湖光山景，透過水、陸不同遊憩方式，體驗青草湖自然景致，「有得看、有得玩、有得動」青草湖各種玩法一次到位。

市府城銷處長顏章聖說，青草湖曾是新竹八大景之一，是知名湖泊景點，但因長期淤積，造成景觀被破壞、影響各類水上活動辦理，市府已進行環境改善，並進行清淤工作，針對景觀平台、木棧道、照明設施進行整理修繕，更推出新型水域遊憩，吸引水上運動愛好者，除可提高城市運動風，也能讓大家用不一樣的方式遊賞青草湖。

顏章聖說，立式划槳是時下最夯的休閒運動，結合獨木舟和衝浪板特色，操作簡單、容易上手，更有多元玩法，青草湖水波穩定、水流起伏不大，適合推廣立式划槳體驗，業者還推出SUP水上瑜珈、SUP Fitness、SUP 競速訓練等多元課程，未來將是全台最大的立式划槳專屬訓練基地，民眾還可以站立角度欣賞青草湖之美，16日正式開幕。