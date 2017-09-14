醫訊》台東榮院僅一位 骨科醫師劉興華長留後山

2017-09-14 16:34

［記者陳賢義／台東報導］「 愛是在對方的需要上，看見自己的責任。」台東榮院骨科醫師劉興華跨海赴美進修骨折治療及人工關節置換術，學成歸國不戀棧都會高薪，德蕾莎修女有一句名言，讓他毅然離鄉長留後山，有人問及為何捨去高雄高薪留在交通不便的台東，他笑笑的說，高雄榮總骨科部有20幾位主治醫師，少了1位影響不大，但台東榮院就只有1位骨科醫師，一旦離開就沒有了，希望自己的微薄心力能幫助台東鄉親。

「阿嬤，膝蓋有比較舒服了嗎？」家住卑南山區種植釋迦的陳潘阿嬤，兩膝關節因工作關係疼痛變形好多年，老人家為了免去開刀之苦，長期服用坊間成藥或採民俗療法，疼痛依舊病況加重，數月前登院遇到劉興華，抱著姑且一試的心態求診，劉醫師不只幫她治療好膝蓋疼痛問題，還不時用手掌撐著阿嬤的腳底板，了解老人家腳力的復原狀況，視病猶親的貼心，讓陳潘阿嬤及家人感動不已。

劉興華說，台東山區務農居民，保養和飲食習慣的不良，造成許多老年人飽受膝關節疼痛之苦，行走、工作、上下樓梯等日常生活都不方便，全膝關節置換術近年已成為治療關節炎的優選方案，但不少老人家一聽到要換全膝人工關節仍心生恐懼，憂心術後膝功能恢復緩慢，更多人擔心手術的疼痛。

劉興華說，台東榮院膝關節置換手術，配合國人蹲跪文化採美國進口高度彎曲型人工膝關節，彎曲角度可達150度左右，並搭配麻醉醫師股神經減痛術做疼痛控制，可以減輕患者疼痛感；倘若術前有好好鍛鍊肌力、術後勤復健，疼痛感會減緩許多，並可加速膝功能恢復，患者擔心術後膝蓋彎曲蹲不下去的問題也能一併解決。