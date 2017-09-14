勞動部調查：大學畢業5年後平均領35K

2017-09-14 16:34

〔記者吳柏緯／台北報導〕大學畢業5年後，月薪不到35K就是魯蛇？勞動部近期比對勞保投保與勞退提撥的資料後發現，大學生畢業近5年後，平均薪資落在3萬5553元，較畢業第一年的薪資2萬8349元，成長約2成5。

勞動部近期利用教育部提供的大專畢業生資料進行大數據分析資料，並於今日推出「薪資行情及大專生就業導航」查詢網。該調查顯示，大學畢業生畢業後，平均花費3.71個月才能找到第一份工作，首份工作的起薪平均為2萬8349元。其中提繳薪資較低的是住宿及餐飲業、農林漁牧業與礦業與土石採取業等三類。

勞動部統計處處長羅怡玲表示，這次統計的對象以近5年畢業且已經投入職場的大學以上畢業生為主，約有107萬人，其中僅擁有大學學歷者佔75萬人。

以101年畢業的大學生為例，首份工作平均月薪為2萬8349元，但在工作將近5年後，平均月薪則成長到3萬5553元，平均薪資成長幅度為25.41%。進一步分析101年至105年大學畢業生第一份工作的平均薪資，則落在2萬8221元到2萬8849元之間。

此外，該統計也以職業類別分析薪資水準。近5年大專畢業生各行業的平均薪資以「金融及保險業」的4萬4407元最高，其次為製造業3萬9943元，緊接在後則是電力及燃氣供應業3萬9685元。

該調查系統除了調查畢業生的就業狀況外，也分析了台灣各縣市產業的薪資條件。以今年6月底的統計資料顯示，在台北從事「電力及燃氣供應業」的勞工，平均薪資可達6萬3594元，睥睨其他產業；不過若在新竹市，從事「專業、科學及技術服務業」的勞工，平均薪資則為6萬7103元。

羅怡玲說明，該網站是針對勞保投保與勞退提繳薪資資料進行分析，提供不同產業勞工參考，同時畢業生也能透過這些數據初步了解產業現況。勞保勞退的資料將會每月更新，而畢業生資料則每3個月更新一次。