醫訊》哺乳中媽媽愛喝啡 小心寶寶躁動不安

南投縣衛生局日前舉辦母乳哺育宣導活動，邀請準媽媽們參加，但也提醒哺乳中的媽媽喝咖啡、喝茶要適時、適量及適當。（記者張協昇攝）

2017-09-14 16:02

〔記者張協昇／南投報導〕母乳有益嬰兒健康，但很多哺乳中媽媽仍喜歡喝咖啡、喝茶，最近南投縣政府衛生局舉辦母乳哺育宣導活動後就接獲媽媽們詢問：「餵母奶可以喝咖啡嗎？可以喝茶嗎？」。對此，南投縣政府衛生局表示，咖啡、茶中的咖啡因可能排至母乳中，如果媽媽長期飲用大量的咖啡因時，可能造成寶寶躁動不安、不好睡，但若慎選喝的時間，且1天攝取量不超過300毫克，對寶寶影響不大。

南投縣政府衛生局表示，哺乳中的媽媽喝咖啡或茶時應注意適量、適時及適當3大原則，適量是建議1天攝取量不超過300毫克；適時則是咖啡因在進入人體1小時後存在母乳中的含量最高，所以要慎選喝的時間。另外，如果媽媽覺得寶寶晚上睡得不好，盡量在下午3、4點之後不要再喝咖啡。

至於適當是因咖啡會影響鐵質的吸收，而鐵質正好是孕婦和嬰兒最需要的礦物質，雖說咖啡因在寶寶體內的代謝會隨著年齡而加速，影響也會越來越小，但哺乳中的媽媽最好還是意注意一下喝咖啡或喝茶的量，才能讓寶寶更健康。如有哺乳的相關問題可以打0800-870870母乳哺育諮詢專線洽詢。