高美濕地坡陡、梯高 將增設無障礙通道與扶手

2017-09-14 15:53

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地觀光遊客眾多已經不分平、假日，惟無障礙通道斜坡太陡與海堤階梯太高等問題仍令民眾感到美中不足，市議員楊典忠表示，今年要求市府改闢符合一條建築技術規則無障礙設施規範的通道，農業局海資所目前已經在進行高美野生動物保護區無障礙通道工程設計，預計今年底完成登上海堤頂通道，並增設海堤階梯扶手，方便年長者與行動不便者登海堤時扶握，維護民眾觀光遊憩安全。

近年來台中市政府積極進行高美濕地觀光設施建設及交通改善，隨著景觀橋啟用、停車場開闢、以及遊客中心體驗館即將啟用，濕地生態觀光的遊客人潮單月遊客量已經超過10萬人次，所以濕地周邊各項觀光設施交通都要以民眾角度思考，譬如高美濕地無障礙斜坡通道為水利署三河局巡查車輛使用的車道，對於一般輪椅使用稍嫌過陡，若無人協助攙扶恐將造成危險，於是在市議會總質詢向市長提出改善要求。

楊典忠表示，希望市府除了儘速改善高美濕地無障礙通道外，無障礙廁所、哺乳室、國際化導覽設施也都要一併改善。

農業局海資所長黃育珍指出，針對無障礙通道已委請設計公司提供興建施作圖說，經水利署三河局申請核可後便可施工，預計年底前完成海堤登頂坡道與階梯扶手的興建，濕地周邊導覽設施與交通改善市府也會逐步完成。