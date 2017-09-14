泰利路徑預測誤差大？ 氣象局長PO圖解釋

氣象局長辛在勤稍早在臉書貼出一張各國針對泰利預報路徑誤差統計圖。（圖擷取自辛在勤臉書）

2017-09-14 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風持續北轉前往日本，原本各國預報認為泰利颱風會從恆春至台東一帶登陸，最後卻北偏從台灣北部近海通過，許多人都認為此次颱風路徑預報差別很大，不過氣象局長辛在勤稍早在臉書貼出一張各國針對泰利預報路徑誤差圖，結果顯示，台灣的颱風預報和各國差異不大，辛在勤認為，「颱風預報官方表現一般，都可算不錯」。

根據辛在勤所貼出的誤差比較表，各國針對泰利做出的人為主觀預報路徑誤差部分，台灣在48小時的預報路徑誤差為208公里，為台、美、日、中等4國裡誤差最小的；在24小時預報路徑誤差與各國相去不遠，但在12小時預報路徑誤差是4國中表現最差，但整體誤差都不大。

不過，在電腦客觀預報部分，誤差明顯比人為主觀預報路徑誤差來的小，辛在勤指出，電腦的運算是集氣象和資訊專家心力所成，不過，電腦越來越厲害，這表格宛如人和電腦之間的戰爭，這回合電腦徹底贏了，這也讓人反思預報員的價值。辛在勤強調，中央氣象局經十數年努力發展數值模式預報，算有小成、投資是值得的，「這個颱風預報官方表現一般，都可算不錯」。

另外，氣象局也對此圖表做出解釋，圖表中電腦預報明顯誤差優於人為預報路徑的原因在於人為主觀預報是根據「12小時前觀測資料」進行預報，而預報前要蒐集各種資料，再交給超級電腦運算，但電腦客觀預報是事後以「當下最新資料」去運算，所以當然優於人為主觀預報。