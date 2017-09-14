50國佳麗為花博暖身 爭相與舞獅合照（圖輯）

入選世界旅遊皇后的50國佳麗，齊聚豐原火車站，左一為台灣代表粘育綾。（記者李忠憲攝）

2017-09-14 15:21

〔記者李忠憲／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會即將到來，台中市政府全力宣傳，而豐原在地飯店等民間企業為共襄盛舉，今天邀請來台參加世界旅遊皇后選拔總決賽，來自世界50國的各國佳麗到豐原，為世界花博宣傳，現場並展售各式台中農產品。

外國佳麗拿起手機一起自拍留念。（記者李忠憲攝）

佳麗們看到現場有中國傳統舞獅及鼓陣感到十分新鮮，紛紛拿起手機自拍或拍下現場表演畫面。許多民眾看到各國美女一次現身，爭先搶著跟她們合影留念，現場擠得水洩不通。

各國佳麗參加民間企業為世界花博設置的花牆揭幕。（記者李忠憲攝）

曾獲選為新竹竹塹公主第2名，也是台灣代表的25歲粘育綾表示，她父親是警察，從小看著父親以幫助民眾為樂，耳濡目染下也樂於幫助別人。目前擔任模特兒的她會參加選美皇后比賽，就是希望藉此幫助更多人，也讓世界各國能知道台灣的美好。她也與其他國佳麗成為好友，並相約比賽結束後，要一起去旅遊，增廣見聞外也要將台灣推廣出去。

外國佳麗與舞獅自拍，舞獅狀似要咬下去，十分逗趣。（記者李忠憲攝）

另外，與粘育綾站一起的中國代表田蜜，手上一直拿著中國五星旗小國旗，粘卻沒有拿台灣國旗，有民眾認為是否大會打壓台灣。粘得知後笑說，她自己也有帶台灣小國旗，只是下車時忘了帶下來，絕沒有大會打壓的事情，請大家放心。

50國佳麗齊聚豐原火車站，為世界花博暖身。（記者李忠憲攝）

民間企業也在豐原火車站廣場上贊助一面宣傳世界花博的花牆，同時舉行揭幕。台中市政府農業局長王俊雄表示，感謝企業與市府一起行銷花博，市府將持續努力辦好花博，讓世界看見台中的美麗。

外國佳麗拿手機拍下舞獅表演。（記者李忠憲攝）

世界50國佳麗到豐原，為明年的世界花博暖身。（記者李忠憲攝）

外國佳麗酷愛舞獅，爭相與它合影。（記者李忠憲攝）

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