國際學生程式設計賽「穿金戴銀」 台灣隊拿國旗上台

在斯里蘭卡舉辦的ISSC國際學生程式設計競賽，由新竹實驗中學、台北市成功高中囊括大會第一、第二名，二校學生還帶著台灣國旗上台受獎！（趙涵捷提供）

2017-09-14 15:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「台灣難波萬」！東南亞電腦學會聯盟（South East Asia Regional Computer Confederation, SEARCC），在斯里蘭卡舉辦2017ISSC國際學生程式設計競賽，由新竹實驗中學、台北市成功高中囊括大會第一、第二名；東華大學校長趙涵捷則獲頒該會「年度研究人員獎」，昨舉辦的頒獎典禮上，2校高中生還拿著中華民國國旗上台領獎，堪稱「台灣之光」！

東南亞電腦學會聯盟SEARCC昨天也頒發「年度研究人員獎」，由專長電機工程研究的國立東華大學校長趙涵捷獲獎，也是第一位台灣研究人員得到這個獎，趙因公務繁忙，由學生代表領獎。

趙涵捷今天受訪時說，SEARCC對台灣相當友善，台灣的中華民國電腦學會是該聯盟會員，是正大光明使用Republic of China加入；且協會一般開會時提到台灣，會直接稱Republic of China、或直接以Taiwan稱呼我國，而非折衷的Chinese Taipei。

也因此，包括「年度研究人員獎」的獎牌、以及SEARCC官網上公佈的入圍名單，得獎者的國別都是Republic of China，就連比賽頒獎也能拿台灣國旗上台，是國際上少數幾個平等對待台灣的國際組織。

現職東華大學校長的趙涵捷博士，從美國普渡大學電機工程學系博士畢業後，歷任東華大學、宜蘭大學以及教育部電算中心主任，並任台灣網路資訊中心董事，2011年起擔任中華民國電腦學會理事長。

趙涵捷說，中華民國電腦學會積極進行「南向政策」，2011年起在教育部支持下，選拔培訓高中學生參加SEARCC主辦的國際學生程式設計競賽（International Schools Software Competition 2017, ISSC 2017），台灣代表隊於2011年、2014年及今年3度獲得第一名。

他說，今年國際學生程式設計競賽9月10日至14日在斯里蘭卡首都的可倫坡大學舉辦，代表台灣的新竹實驗中學、北市成功高中團隊，現場由大會出題後，需立刻寫出電腦程式來解決問題，是相當大的考驗，台灣二支隊伍也分別打敗印度、澳洲的高中學生勇奪一、二名，可見台灣資訊教育扎根已有成效。