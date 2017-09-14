郭明良論文造假案 監院通過糾正教育部、科技部

2017-09-14 15:18

〔記者林良昇／台北報導〕台灣大學教授郭明良涉及論文造假案，前校長楊泮池甚至列名部分論文共同作者，重創台大校譽，引發風波，監察院教育及文化委員會今審查通過監委仉桂美、王美玉提案，糾正教育部及科技部、並要求教育部、科技部及台大檢討改進。

糾正案文指出，教育部掌理專科以上學校教師資格審定、學術倫理規範及國家講座、學術獎遴選等事項，對郭明良多篇論文涉及造假，楊泮池並列名部分論文共同作者案，未主動進行查處，使台大需另行成立特別委員會進行調查，招致外界質疑台大自行調查程序及結果之公正性，行事消極被動，顯有未當。

糾正案文提到，教育部負有我國專科以上學校學術倫理規範及審議職責，卻未能儘早完備相關法令，至台大論文疑涉造假案發生，才於2017年5月31日訂定發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，行事消極怠慢，核有怠失。

糾正案文指出，科技部認定郭明良造假的論文及研究計畫多達8篇及11個，違反學術倫理情節重大，應逐案依違反情節及輕重追回其相關補助費用，但科技部僅追回其研究主持費154.25萬元，未達其計畫總經費5302萬7千元的3％，且迄今未對郭明良及相關涉案作者其他研究計畫一併徹查，行事明顯消極怠慢，難獲社會正面觀感，殊有欠當。

監委也指出，台大竟發生教授浮濫掛名、造假等違反學術倫理情事，凸顯導正國內學術不良惡習的迫切性，為使列名論文的作者，除共享學術發表所伴隨的聲譽，於論文違反學術倫理規範時，共同作者亦能負起其相應的責任，教育部及科技部應儘速針對共同作者列名要件、敘明其負責項目或貢獻度等問題妥予研議改善。

監委也認為，郭明良論文疑造假案，台大並以牽涉較廣為慎重為由，另行組成特別委員會。卻未先經教評會決議，逕依行政權成立特別委員會，並負責調查學校校長是否涉及違反學術倫理案，程序尚非妥適。