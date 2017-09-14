氣象預報遭批不準 專家嘆：人人搶快、看圖說故事

上圖為泰利颱風9日形成時氣象預報14日的位置，下圖則為14日時的實際位置。（擷取自天氣職人吳聖宇臉書）

2017-09-14 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風從形成以來，便受到國人高度關注，如今連台灣本島都沒登陸，讓不少民眾紛紛批評氣象預報不準，對此，氣象專家吳聖宇稍早在臉書發文，表示這是由於「人人搶快發布過度氾濫的資訊」，最終還是由正規、負責任的氣象人員來扛所有罵名。

吳聖宇在臉書撰文指出，有媒體報導梨山果農因颱風來襲提早搶收，結果現在開始批評氣象預報不準確一事，這是由於目前預報模式無法很準確掌握到太平洋高壓變化的情形，所以才會出現這樣的預報誤差。他說，即便是美國面對艾瑪颶風，每天都動員了班次密集的飛機進行觀測，最終預報的結果仍有誤差，直言目前世界各國氣象單位都是且戰且走，只能在有限的信心水準去預報，並「不斷修正官方的預報路徑」。

吳聖宇接著話鋒一轉，直言台灣最大的問題是什麼都要搶快，在颱風剛形成、還沒形成、甚至根本連影子都還沒看見時，就開始到處流傳哪天會有颱風要來，可能影響哪裡哪裡的訊息。他說，上述消息來源不外乎就是現在已經泛濫到不值錢的電腦模式預報圖資，「人人都可以照著這些圖看圖說故事，而且故事一個編得比一個還精采」。

吳聖宇強調，如果後來發生的事情符合上述浮濫的預報，發布者就會被捧為神準；不準的話只要拍拍屁股裝作沒這回事，不然就刪文或無視錯誤預報，就可以船過水無痕，最終黑鍋仍要由正規的、負責任的氣象人員來揹。

吳聖宇文末指出，可以理解防災單位或普羅大眾急著想知道訊息的心情，但也必須理解「大氣的變化並不是這樣，永遠順風順水照著預測走」，他直言這種過度氾濫且搶快的資訊，配合現在流傳速度驚人的媒體效率，像這次泰利颱風一樣的情形未來恐不斷重複上演。