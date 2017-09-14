弱勢個體戶加入資收大軍 竹市府一舉兩得

新竹市環保局成立「資收大軍」，以照顧低收入戶及弱勢、身障和高齡的回收個體戶。（記者洪美秀攝）

2017-09-14 15:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市環保局今年成立以低、中低收入戶、身心障礙和60歲以上長者為主的「資收大軍」，已雇用44名弱勢個體戶，協助資源回收整理工作，除保障基本收入每月3092元，市府還提供勞保福利，讓竹市成立的風收站有專人整理回收物品外，也讓弱勢回收個體戶不用煩惱無回收物整理。

新竹市環保局表示，去年初因資源回收物變賣價格下跌，影響低收入戶回收個體戶的生計，當時市府推出「資源物寒冬送暖計畫」，提供自行變賣以外的優惠兌換條件，協助購買生活用品，當時有9人受惠，送暖金額超過18萬元。

今年環保局則聘雇44名個體戶，組成「資收大軍」，這些個體戶大多是低收入戶或是經濟生活困苦、身障、高齡或遭逢家變的個體戶，每個人每月約花25個小時間協助整理回收物，除可獲3092元的額外收入，還享有勞保福利。

環保局去年推出回收亮點的「風收站」後，今年再爭取400萬元經費，7月已啟動27個社區風收站，也輔導7旬許姓夫婦到金華里風收站每週1次駐站服務，協助資源物過磅秤重、提供點數等工作，2個月來，27個風收站回收紙類、金屬類、塑膠類已有60公噸。

加入「資收大軍」的70歲吳先生因建築板模生意失敗加上妻女生病，加入資收大軍，同樣7旬許姓夫婦也加入資收大軍，他們說，雖然補助金額不多，且對很多人來說並不多，對他們卻能減輕經濟壓力。

環保局長江盛任說，會持續追蹤關懷市轄465名資源回收個體戶，提供必要協助，除讓資源回收工作能獲具體成效，也能幫助經濟弱勢個體戶。