同業鼓勵找事做 家庭主婦「轉行」當公車司機

2017-09-14 14:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年榮獲金輪獎、55年次的首都客運司機薛淑鈴，再過3個月就要服務滿12年。說起當年怎麼會踏進「公車司機」這行，竟然是因為熟識的公車司機，看她每天送完小孩上學後就沒事可做，積極鼓勵她乾脆開公車。

由於另一半是計程車司機，薛淑鈴回憶，也曾想過是不是「跟進」，但自己對台北市的路況不熟，而公車路線是固定的，加上收入比計程車穩定。薛淑鈴笑說，先生雖然很支持她的決定，仍相當詫異她怎麼會想去開公車。她坦言在駕訓班時難免感到擔心，畢竟身為唯一的女性學員，靠著一股不服輸的念頭撐到最後，並幸運地一考就考進了首都。

將近12年來，薛淑鈴每天固定開著公車，沿著「藍36」路線往復各個站點。曾遇過酒醉客人，一直「盧」怎麼還沒到站，好脾氣的薛淑鈴說，生氣難免，回家跟先生訴苦就好。更多時候，薛淑鈴感謝同事和客人的照顧，「飲料、點心什麼的，很多啊！」她靦腆分享心裡滿滿的感動。

而同樣榮獲金輪獎、51年次的欣欣客運司機張金蓮，則是因為從小就對開公車有興趣，婚後為了就近照顧家裡和兩個正在就讀國中的孩子，索性「勇闖」一直很嚮往的公車司機行業。從一開始的中型巴士，到現在成為「630」路線司機，張金蓮笑稱，孩子還小時，會讓他們「跟車」，一路轉啊轉啊的，現在孩子大了會很驕傲的跟人分享「我媽媽是公車司機！」也讓她更加樂在其中。