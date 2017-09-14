中壢第一市場新建工程得標 10月下旬拆除

2017-09-14 14:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府新建工程處代辦「中壢第一公有零售市場（簡稱中壢第一市場）新建工程」，由日富營造股份有限公司以4億9000餘萬元得標，預計10月下旬展開舊市場拆除工作，希望能趕在西元2019年重建完成。

位於中壢區中正路、中平路、大同路交叉路口的中壢第一市場，從日治時期就已存在，因早期的建築外觀有一個大時鐘，又被中壢人稱為「大時鐘」，是中壢區重要的地標之一。

1975年中壢第一市場建築物改建，歷經多年風吹日曬，至今已多處龜裂嚴重漏水、管線損毀不堪使用、耐震力不足，中壢區公所評估後，決定拆除重建，並由新建工程處代辦。

新建工程處人員說，中壢第一市場新建工程的基地面積為2370平方公尺，未來將改建為地下4層、地上6層的建築，總高度約30公尺。地下室將作為停車場，估計可停機車100輛、汽車124輛，地上1到3層樓供市場攤商使用，4、5樓將將委外由民間機構營運，6樓供作市府客家事務局的辦公空間。

舊市場建築預計10月下旬開始拆除，新建工程處人員說，新建築希望能趕在2019年完工，將納入綠建築的設計概念，融入周邊環境、建物風格，也會強化原有「大時鐘」的意象等，成為中壢區的新地標之一。