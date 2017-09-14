幽門桿菌抗藥性增加 台大醫院團隊研究新發現

台大醫院內科部主任吳明賢說明研究成果。（記者林惠琴攝）

2017-09-14 14:01

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣胃癌列為十大癌症死因之一，已有研究證實幽門桿菌感染與消化性潰瘍，甚至胃癌有關，但幽門桿菌抗藥性逐年上升，台大醫院研究發現，克拉霉素（clarithromycin）與左氧氟沙星（levofloxacin）增加最劇，進而造成除菌率降低，可做為各國調整治療方針參考。

台大醫院內科部主任吳明賢表示，近年來隨著抗生素使用量提高，幽門桿菌的抗藥性也逐年上升，最常用的第一線殺菌處方｢三合一療法｣，在許多國家的除菌成功率已低於80%。

為了提供亞太地區內所有國家關於幽門桿菌抗藥性型態的變化，以及選擇恰當的第一線殺菌用藥，由台大團隊與澳洲、日本、馬來西亞、印度等專家組成的亞太幽門桿菌疾病聯盟，透過系統性文獻回顧1990年至2016年期間相關的刊登文章，並進行統合分析。

亞太地區的24個國家、共有176篇文章符合納入分析的條件，結果顯示，目前可消除幽門桿菌的5種抗生素，在亞太地區整體的抗藥性分別為克拉霉素17%、左氧氟沙星18%、甲硝唑（metronidazole）44%、阿莫西林（amoxicillin）3%、四環素（tetracycline）4%，其中，克拉霉素、左氧氟沙星從2000年之前至2011與2015之間，抗藥性不斷往上爬升，其餘3種的抗藥性則未有大幅度變動。

由於該研究完整分析亞太地區各國幽門桿菌的抗藥性型態差異，可提供各地因地制宜選擇當地合適的第一線治療藥物參考，結果已於今年8月刊登在國際期刊｢The Lancet Gastroenterology & Hepatology｣（刺胳針腸胃與肝病學）上。