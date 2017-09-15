闖台南杏林醫院撞厲鬼？ 台灣本土遊戲再引爆話題

最近有一款名為《打鬼》的遊戲，正在網路進行群眾募資，將台灣民俗融入連線對戰遊戲引發話題。（圖片由台灣古拳法 taiwan punch授權使用）

2017-09-15 11:13

〔影音新聞／綜合報導〕最近有一款名為《打鬼》的獨立遊戲，正在網路進行群眾募資。內容運用了陣頭中常見的神將「官將首」以及鬼故事必備「厲鬼」作為角色，並以台灣三大知名鬼屋作為背景，讓玩家進行連線對戰。玩家可以選擇要當官將首還是厲鬼，每局四人對戰，由三位官將首聯手對上一名厲鬼，雙方各自有專屬的技能，當一方將另一方擊敗，遊戲即結束。而遊戲中也導入時間元素，越晚厲鬼將會越強大，對官將首方也越不利。

▲官將首與厲鬼的技能皆取材於傳統民俗，而每次對戰勝利都可以獲得獎勵點數，兌換更強大的武器及學習新技能。（圖片由台灣古拳法 taiwan punch授權使用）

▲遊戲團隊也推出特別集資方案，只要選擇此方案，即可在遊戲背景中得到一座專屬的墓碑，此方案也被網友大喊有創意。（圖片由台灣古拳法 taiwan punch授權使用）

遊戲預計將在2018下半年在網路遊戲平台上線，除了對戰模式以外，也將推出劇情模式資料片，屆時將會以解謎遊戲呈現劇情模式，讓玩家可以享受到另類的樂趣。