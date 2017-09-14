台中慈濟中醫成立10年 中西醫整合見成效

2017-09-14 13:47

〔記者歐素美／台中報導〕「這是奇蹟，台中慈濟醫院中醫部做到了」！90歲的王林秀梅，中風後併發吸入性肺炎，差點成為植物人，在台中慈濟醫院副院長王人澍與中醫團隊治療下，目前已恢復神智並可以說話，見人點頭微笑。兒子王為仁今天在台中慈濟醫院中醫部10週年慶祝大會上，感謝王人澍與中醫團隊的用心與努力。

台中慈濟醫院中醫部以近14000人的中西醫整合醫療成果，在今天歡慶10週年，宣示將以此里程碑，繼續中醫學研究，攜手西醫，造福病人。

台中慈濟醫院中醫部在民國97年9月14日成立，初期中醫科僅4名主治醫師，現在已成長至13主治醫師、19位住院醫師、20位實習醫學生的中醫部，連結慈濟醫療中醫體系積極校院合作，目前已成為台灣結合教學與臨床最具規模的中醫體系之一。

中醫副院長王人澍與創科主任陳建仲攜手合作，不僅規劃台中慈濟醫院中醫願景，也參與推動慈濟大學學士後中醫系創系，逐步從臨床到教學、研究實踐證嚴法師期許，重拾中醫行醫人文，邁向國際。

台中慈濟醫院中醫部整合中西醫，搶救腦傷病人，掌握8小時黃金時間，加入中醫診斷與湯藥，常見驚人成果。其他病症也都能與西醫有相輔相乘的發揮，自101年推動以來已累計13984位申請病例。

台中慈濟中醫部10週年慶活動，今天以「合十．感恩」為主軸，呈現10年來步步踏實的過程。中醫部醫師群藉八段錦表達進入社區推廣保健的實踐，這也是獨步台灣的創舉，深受社區鄉親支持；另自100年起，每兩週深入梨山偏鄉巡迴門診，至今已累計4109人次，具體關懷出入不便的果農鄉親，照顧他們務農的身體操勞。

陳建仲主任期待台中慈院中醫部能與各界中醫前輩攜手，繼續往下一個十年邁進，將中醫深入社區，推向家庭，甚至推廣到全世界。