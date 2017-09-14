懸絲偶大跳鋼管舞 植物人家屬笑開懷

2017-09-14 13:27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕中秋節快到了，創世基金會嘉義分院為讓安養院內植物人與家人「月圓人團圓」，今天提早舉辦中秋節活動，由嘉義縣「笑瞇瞇懸絲偶劇團」帶來「素蘭姑娘要出嫁」等表演節目，操偶師的純熟操偶技巧，讓懸絲偶又下腰、又跳鋼管舞，還有懸絲偶用嘴頂椅子等，讓植物人的家屬笑開懷，甚至一名植物人「陳先生」，還出現開心的反應，讓陳太太欣慰不已。

笑瞇瞇懸絲偶劇團長黃江正表示，偶劇團成員12位，是平均年齡73歲的阿公、阿嬤甚至「阿祖」，今天有8名成員出席，希望透過演出，讓照顧植物人許久的家屬有機會放鬆，也讓植物人接受到各界的祝福與關懷。

85歲、學習懸絲偶3年的黃連洗阿嬤說，來幫植物人義演很有意義，也很開心。

陳太太說，先生14年前去爬山不慎跌倒，就成為植物人，經營麵攤的她邊工作、照顧女兒，還照顧先生11年，之後才交給創世基金會照顧，「幫忙很多也照顧得很好」。

陳太太表示，先生雖幾乎沒辦法動，但跟他說話或者讓他看表演，會有一些反應，如剛看到懸絲偶表演，他就有露出開心的表情。

創世基金會嘉義分院長蕭伃雯表示，為籌措近百位安養跟到宅服務的植物人服務費用，義賣台南麻豆老欉文旦跟蛋黃酥禮盒各300盒，目標募集50萬元，詳洽05-2320578。