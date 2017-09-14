基隆明長榮桂冠酒店徵才 1509個職缺月薪上看7萬

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心明天（15日）上午10點至下午2點，在基隆長榮桂冠酒店舉辦徵才活動，41家廠商提供1509個大台北地區工作機會，最高薪資上看7萬元！ 圖為今年徵才活動資料照。（記者林欣漢攝）

2017-09-14 13:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕找工作看過來！勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心明天（15日）上午10點至下午2點，在基隆長榮桂冠酒店舉辦徵才活動，41家廠商提供1509個大台北地區工作機會，最高薪資上看7萬元！

基隆就業中心主任盛慧中表示，此次職缺內容多樣化，精華光學、鑫禾科技、昇達科技、聯華食品等釋出軟體工程師、製程工程師、業務助理、倉管員、品檢員、作業員共430個製造業職缺，連鎖服務業如麥當勞、王品餐飲、富信飯店、六福萬怡、溫莎堡、萊爾富、全家便利商店，以及運輸業基隆汽車客運、中興大業巴士等釋出餐廳襄理、儲備幹部、行銷企劃、餐飲服務員、大客車司機共1079個職缺。

其中，高薪職缺部分，聯興國際物流徵求高階儲備幹部，年薪50萬到80萬不等；中興巴士徵求駕駛員，月薪上看7萬元；王品、丹堤、萊爾富、米塔等服務業也釋出儲備幹部，月薪3萬元到4萬7000元不等；欣興電子、昇達科技、台灣荒川等製造業工程師職缺，月薪也有3萬元到4萬6000元不等。

盛慧中表示，明天現場有設立就業津貼區，如跨域就業津貼與缺工就業獎勵，協助求職民眾盡快找到工作，還能額外獲得政府的津貼補助；職業訓練區提供各種職訓課程資訊及諮詢服務，歡迎求職民眾把握機會。