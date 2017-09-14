這4種人不會買！ 唐從聖預測iPhone X將滯銷

蘋果最新一代iPhone X公布後，引起全世界熱議，其中取消以指紋解鎖的「Touch ID」，改用臉部辨識功能的「Face ID」，更是這次發布會的焦點。（彭博資料照）

2017-09-14 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果最新一代iPhone X公布後，引起全世界熱議，其中取消以指紋解鎖的「Touch ID」，改用臉部辨識功能的「Face ID」，更是這次發布會的焦點。藝人唐從聖最近就表示，認為iPhone X將嚴重滯銷，因為有4種人不會買。

蘋果13日舉辦發表會，推出iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus 三款新機，其中最受矚目的iPhone X搭載全屏幕的窄邊框設計，並取消指紋解鎖功能，改以臉部辨識取代。

唐從聖14日就在臉書PO文指出，iPhone X將嚴重滯銷，光是「臉部辨識解鎖功能」。第一，男人不會買，因為半夜老婆可以拍老公的臉解鎖，打開他的手機；第二，女人不會買，怕卸了妝以後手機老打不開；第三，整形醫院的客人不會買，因為一張臉就可以打開醫院所有患者的手機；第四，韓國藝人不會買，因為一張臉可以打開整個韓國演藝圈女明星的手機。

最後他卻表示他自己會買，因為他想偷看金城武的手機，讓網友笑翻。網友表示，「雙胞胎也很危險」、「屈中恆 鈕承澤 宋少卿共同發表嚴厲譴責」、「我也覺得化妝前後差很大的，分辨得出來嗎XD」、「太中肯了」、「買了，不可以整形哦」、「好幽默，哈哈」。