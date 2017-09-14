自己的海洋自己救 澎湖國中小串連淨灘

2017-09-14 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人以大海子民自居！更以實際行動表達對海洋母親的尊重，由合橫國小發起、配合9月國際淨灘日，串連澎湖22所國中小師生，各自在所屬海域展開淨灘活動，而將軍國小更是每月1天淨灘日，維護澎湖世界最美麗海灣的美譽。

每年9月第3個禮拜6是國際淨灘日，因澎湖海岸線長達368多公里，又鄰近海洋廢棄物〈海廢〉出口大國中國，在洋流及東北季風影響，每年堆積在海岸垃圾達數百公頓，嚴重威脅美麗的海岸與海洋生物，因此在以海廢浮球藝術教學聞名的合橫國小登高一呼下，號召22所國中小加入串連淨灘活動。

參加淨灘的學校包括：雙湖、花嶼、鳥嶼、吉貝、嵵裡、湖西、成功、中屯、合橫、竹灣、大池、池東 、內垵、外垵、望安、沙港、風櫃、虎井、文光國小 及鎮海、將澳國中，自本週起，在學校所在地附近的海域進行淨灘的環境教育活動，讓小朋友從小正視我們所面臨的海洋垃圾危機，從而明白海洋與人類生存的息息相關，瞭解海洋環保的重要性，進而一起投入海洋保護的行列。

發起人合橫國小校長葉萬全表示，此次澎湖國中小串連淨灘的活動，獲得澎湖縣環保局、海洋公民基金會、尖山發電廠大力支持。除提供活動所需的手套、垃圾袋、活動布條的必需品外，環保局更提供參與的師生每人一份獎勵品，讓整個活動更加圓滿與順利。另外將軍國小則每月訂一日愛將軍日，全校師生動員淨灘。