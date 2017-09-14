黑翅鳶來了！屏東田間老鼠不夠吃

黑翅鳶停靠在人工棲架上。（屏科大鳥類研究室提供）

2017-09-14 12:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去每年秋季中央都會舉辦全國滅鼠周，集中採購大量的老鼠藥免費發給農民使用，間接造成高階掠食的大型禽類中毒，在猛禽保育人士多年奔走下，農委會2015年起停辦了在台灣超過30年歷史的全國滅鼠週，鼓勵農友採用生物防治取代投藥，今年再與屏科大鳥類研究室合作，依猛禽習性在田野間豎起棲架，成功吸引猛禽們到田裡幫忙抓老鼠。

屏科大鳥類研究室研究助理洪孝宇說，屏東是台灣鳳梨的五大產區之一，鳳梨是非常容易有鼠害的水果，放眼望去低矮的鳳梨植株，缺乏能夠讓猛禽停棲的樹木，所以他們利用猛禽習性，在內埔鄉老埤農場的鳳梨田裡立了10支棲架。

洪孝宇說，台灣應該沒有其他日行性猛禽比「黑翅鳶」更愛吃老鼠了，牠們有個很特別的覓食習性，會不斷拍翅停留在半空中的某個定點，同時不斷低頭搜索地面上的獵物，大約數十秒後若是沒有發現獵物，就再飛到下一個定點繼續懸停搜索，因為需要不斷拍翅，每隔一段時間就要飛回附近樹上休息。

屏東鳳梨田間的人工猛禽架豎立3週後，飛來第1隻黑翅鳶，洪孝宇說，自從第1隻黑翅鳶站上去後，牠們彷彿口耳相傳，越來越多的黑翅鳶跟著出現在棲架上，經常一站就是數十分鐘，從棲架起飛覓食繞一圈後又回到棲架上。

研究室指出，國內使用的滅鼠餌劑為抗凝血劑，老鼠吃了會因內出血逐漸死亡，中毒後行動遲緩的鼠類很容易捕捉，死後屍體也易受禽鳥撿食，吃了這些中毒老鼠的禽鳥，就可能連帶受害死亡，老鼠繁殖力強，數量減少很快恢復，但是禽鳥繁衍速度慢，造成生態失衡。

滅鼠週取消後，去年屏科大野保所與農委會防檢局合作推出「以生物防治取代過去餌劑滅鼠」宣傳摺頁，今年團隊實際下鄉操作，洪孝宇說，人工猛禽棲架並不會把鼠類完全消滅，卻是個友善環境讓生態永續的有效作法，他們很開心分享這次實驗成果，也期待台灣有越來越多農地使用生物防治。