提案4年沒下文 彰市再提建串聯4鄉鎮市自行車道

彰化市長邱建富（右2）說明爭取建置自行車道系統案。（記者湯世名攝）

2017-09-14 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕為充分利用國道3號高架橋下的閒置空間，積極推動觀光休閒發展，曾於4年前向彰化縣政府提案促請建置自行車道的彰化市長邱建富，重新催生此案，今天與縣議員林世賢連袂發起爭取沿烏溪南岸及國道3號高架橋下方，建置串聯芬園、彰化、和美與伸港4鄉鎮市的自行車道系統，連結八卦山、彰濱兩大自行車主題區，落實綠色運輸的目標。

邱建富指出，102年他就曾向彰化縣政府提出「彰化市國道3號高架橋下建置自行車道規劃設計案」，並請縣府協助向中央爭取補助，地方也自籌經費進行建置，不過，當時縣府以已有計劃沿烏溪沿岸建置串聯好幾個鄉鎮的自行車道系統構想為由，未核定該提案，但迄目前為止，該自行車道系統的建置仍無具體進展。

依照市公所提出的自行車道規劃設計案，自行車道的規劃範圍，西起和美鎮新中路，沿國道3號穿越國道1號、大竹排水、縱貫鐵路、台1線、山寮排水、74線交流道，迄彰化市田中路交叉口，全長約7公里。

邱建富說，未來效益包括將高架橋下閒置空間充分利用，建構彰北都會休閒帶，亦將八卦山、彰濱兩大自行車主題區連結起來，建構友善的自行車騎乘環境，提供舒適、便捷的巡遊經驗，將自行車生活概念具體實踐，落實綠色運輸的目標。

縣議員林世賢則認為，該系統可以烏溪既有護岸、堤岸或河岸的高灘地進行建置，除可提供彰化市東區與北區居民休憩空間，也可拉近人與水之間的距離，不僅如此，也可串連芬園、彰化、和美與伸港等四鄉鎮市的生活圈，引領新都市生活型態的發展，進而建構區域發展的特色。