為心智障礙學員過60歲大壽 信望愛祈願勿再迷路

林碧霞60歲生日，弟弟特別趕來和姊姊一起比出愛心。（記者歐素美攝）

2017-09-14 12:25

〔記者歐素美／台中報導〕60歲的林碧霞患有心智障礙，到信望愛智能發展中心接受服務13年，從大小便不會自理，到自己會上街買東西，甚至會識字、寫自己的名字，不過，今年6月，阿霞不小心搭錯車，迷途2天，還好幸運尋回，信望愛今天特別提前為她慶生，讓阿霞享受如女皇般的待遇，就是要阿霞開心，氣氛溫馨，大家一致的願望就是希望阿霞不要再迷路了，每天都能快樂平安。

阿霞一出生就患有心智障礙，從未上學受教育，與老榮民結婚後生下女兒秀玲，一樣患有多重障礙，13年前，秀玲到信望愛學習，員工家訪才發現阿霞自丈夫去世後，因不會與人溝通、常蓬首垢面，甚至有一餐沒一餐，情況比女兒還糟，安排阿霞也到信望愛學習，並住在社區家園，學習如何買菜、料理等，現在阿霞不僅會寫自己的名字，還會每天自己坐公車到信望愛上下學，女兒也順利找到清潔的工作。

不過，今年6月8日，阿霞搭公車時，因原本搭乘的紅色公車，增加了其他路線，結果搭錯車，從潭子到太平一帶流浪了2天1夜，信望愛工作人員心急如焚，透過各種管道尋人，直到隔天晚上才在中友百貨門口找到累趴在地上的阿霞，工作人員見到阿霞忍不住開心地哭了出來，阿霞卻像個無事人一樣，不知愁苦，令工作人員好哭又好笑。

信望愛執行長林寶珍說，一般心智障礙者存活年齡較一般人低，且60歲對國人來說是大壽，阿霞9月17日就要滿60歲，信望愛因此特別提前為她慶生暖壽。

工作人員今天將阿霞化妝打扮得美美的，讓阿霞坐著貴妃椅出場，信望愛學員輪流為她表演及獻上禮物，祝福她生日快樂，執行長林寶珍也送上全家的禮物卡，讓阿霞可以開心去購物，工作人員甚至為阿霞搧扇、剝葡萄、龍眼，讓她享受女皇般的待遇，女兒因工作不能到場，也拍攝祝福影帶，為媽媽送上祝福，最後再由其弟弟送上蛋糕，大家一起為她慶生，讓阿霞提前度過快樂生日，氣氛溫馨感人。

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