市定古蹟原台南廳長官邸修復 週末首度對外開放

原台南廳長官邸古蹟首度配合文資月對外開放參觀，由嘉南藥理大學觀光事業管理系助理教授陳信安帶領導覧廳長官邸故事。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-14 11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資2500萬元修復後，尚未對外開放的市定古蹟原台南廳長官邸，今年首度配合文化資產月對外開放，今天亮相宣傳，再現風華。

巧合的是，目前這棟美麗建築是當作台南市長接待外賓處所，前市長賴清德招待過高雄市長陳菊及日本貴賓等，今天宣傳開幕式由代理市長李孟諺、文化局長葉澤山主持，立委黃偉哲也及時趕來參加，一同站在門口象徵性歡迎大家來參觀，成為首位（踏進）市長招待所的市長參選人。

嘉南藥理大學觀光事業管理系助理教授陳信安帶領導覧廳長官邸故事，提到該官邸是日治時期西竹圍街（即現今後火車站一帶）台南三大官舍之一，都位在山頭地勢，歷任高官首長幾乎都步步高昇。讓旁人聽聞後，對照賴清德接任閣揆、李孟諺接代理市長，意味深深！

今年文化資產月活動，除了台南廳長官邸在週六、日（16、17日）兩天限定開放，民眾能近距離一窺此文化資產新亮點之外，主軸聚焦在「旅行」，以水路、陸路、仙路3大路線，舉行各式導覽走讀活動。另為利於外籍人士認識府城廟宇及神祇，系列活動更安排有兩場英語導覽活動，邀請謝文豐老師為外國朋友導覽府城文資景點。

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