校服我最正》漢英雙語中學正妹 榮登「人氣制服星」

漢英雙語中學的英倫學院風制服，深受女學生們喜愛。（記者周敏鴻攝）

2017-10-05 06:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「制服地圖」網站今年5月間舉辦「第4屆台灣高校制服大賞」網路票選，桃園市龍潭區漢英雙語中學學生黃靖雅，以遙遙領先的8000餘票贏得北部「人氣制服星」后座，也順利幫漢英雙語中學的英倫學院風制服贏得北部亞軍、僅次於永平工商。

榮獲北部「人氣制服星」的黃靖雅（右二）說，膝上10公分的裙子長度，讓女學生雙腿更修長。（記者周敏鴻攝）

漢英雙語中學的前身是泉僑高中，2015年更名並更換經營團隊後，學生制服也重新設計，女學生的制服是白襯衫，搭配紅黑條紋的百褶裙、短領帶，加上黑長襪、黑皮鞋，營造頗有書卷氣質的英倫學院風。男學生則是黑長褲、白襯衫搭配紅黑條紋領帶，點綴出英倫學院風。

漢英雙語中學制服，女學生白襯衫搭配紅黑條紋的百褶裙、短領帶，加上黑長襪、黑皮鞋；男學生則是黑長褲、白襯衫搭配紅黑條紋領帶。（記者周敏鴻攝）

黃靖雅今年報名競爭「人氣制服星」，以168公分、45公斤的勻稱身材，凸顯出漢英雙語中學制服的設計感，高票贏得北部「人氣制服星」后座。

黃靖雅贏得今年「制服地圖」網站舉辦的北部「人氣制服星」后座。（記者周敏鴻攝）

黃靖雅說，百褶裙長度在膝上10公分，讓她可以展現修長雙腿，白襯衫搭配紅黑條紋的短領帶，也不失高中女生應有的可愛模樣，所以她很喜歡穿，即使放學穿著制服逛街，也能吸引路人目光，「很能滿足高中女學生的虛榮心！」

女孩們喜歡穿制服逛街，也幫父母省下不少「治裝費」。（記者周敏鴻攝）

學生黃榆涵也說，學校制服的設計亮點，其實就是紅黑條紋的短領帶，戴上後，原來感覺樸素的白襯衫瞬間有「亮了起來」的效果，只不過短領帶終究屬於配件，她們偶而還是會忘了戴上，難免惹來師長的嘮叨提醒。

紅黑條紋的短領帶，讓白襯衫「亮了起來」，襯托高中女生可愛模樣。（記者周敏鴻攝）

「穿上制服後，女兒給人的感覺更青春洋溢有活力！」黃靖雅的父親黃建嘉說，他讀高中的那個年代，女同學們放學要去逛街，為了不想穿制服，還得多帶便服，女學生之間難免就有比拚「誰的衣服比較美」的心態。他很開心看到女兒喜歡穿學校制服，如此一來可以減少麻煩，更幫父母省下不少治裝費。

漢英的學生制服營造出書卷氣，又不失高中生活潑特質。（記者周敏鴻攝）

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