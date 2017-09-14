籃球隊成軍 李李仁、侯友宜換球衣上場鬥牛

李李仁，侯友宜換上球衣，一同上場競技，鼓勵小球員。（記者翁聿煌攝）

2017-09-14 11:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區安康高中今天為國中組體育班男女生籃球隊舉行成軍典禮，副市長侯友宜受邀主持，典禮後換上球衣，與同樣熱愛籃球運動的李李仁一起上場參加鬥牛，侯友宜初次登場投了好幾次籃外空心；李李仁顯然比較常打球，動作靈活矯健，投籃得分還有球員大聲喝采，陶子在旁用手機錄影，夫妻情深。

新店區為新北市籃球重鎮，職籃有裕隆和台元，高中勁旅有能仁家商，莊敬高職和鄰近的南山高中，國小有安坑、北新、中正、新店等國小，獨缺國中這一塊，因此以往國小籃球好手，多前往台北市金華、大安、信義國中等籃球名校就讀、甚至遠赴宜蘭員山、苗栗大倫國中等校打球，十分辛苦，也很可惜。

議員劉哲彰與地方體育人士，積極爭取在新店區國中增設體育班，獲得安康高中校長謝金城及教育局支持，成立體育班及籃球隊，今天舉辦成軍典禮，總教練由林建平與馬澤閔擔任，前國手黃春雄為外聘教練，黃春雄的女兒才國中一年級，身高183公分，為隊中台柱，謝金城也宣布今年就進軍JHBL，用比賽磨練經驗。

李李仁與陶子的女兒也是安坑國小的籃球隊員，兩人今天陪著女兒到場觀禮，李李仁受邀與侯友宜、劉哲彰、謝金城一起參加友誼賽，一起見證安康高中的國中籃球隊成立與茁壯。