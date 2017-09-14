死雞做成雞排？屏縣衛生局：謠傳未查到證據

2017-09-14 11:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網路昨天深夜起瘋傳2張雞皮等下腳料與冷凍雞排產品照片，並註記「屏東查獲死雞做成雞排」等語，引起消費者恐慌；屏東縣政府環保局與衛生局今天（14日）上午澄清，初步僅查出清運業者無執照，會依廢清法開罰，目前所查暫時與食安無關。

屏東縣政府環保局表示，本月12日由屏東地檢署檢察官指揮屏東憲兵隊、屏東刑警大隊、食藥署、本府衛生局及環保局至長治鄉某廠房搜查，現場查獲不法業者自南部多家食品工廠及屠宰場收來之廢棄食品非法貯存於該廠房內，相關流向仍在調查中。

據該廠侯姓業者供述，現場查獲的廢棄食品都是由他們向食品工廠購入後再運至此廠房內存放後再分成3類，一部分賣給養豬場或養狗人、骨頭類送到化製場、雞皮則賣給飼料油製造工場，該業者未取得清除許可文件亦非合法運輸業者，依法不得清除公告再利用之廢棄物，該業者違反廢棄物清理法第39條，依法可處6000元以上300萬以下罰鍰。

此外，業者另供述偶有至台南永康某菜市場載運雞肉攤販廢棄雞皮，該部分有違反廢棄物清理法第41條，另有涉及違反廢棄物清理法第46條第4款刑責部分，已另移給屏東憲兵隊後續偵辦。

至於另張雞排產品照片，為同日至竹田鄉一處養羊場稽查所拍，現場有100包雞排，約100公斤，牧場業者指是買來餵牧場內5隻小狗的，查無違法情事。

環保局副局長宋增紅表示，為澄清民眾疑慮，網路民眾瘋傳斃死雞加工成雞塊、排1事，經查非屬實，請民眾莫須恐慌，目前尚無流向食品安全之疑慮，目前屏東地檢署已扣查現場廢棄食品及帳冊等相關資料，縣府將積極配合調查，以維護民眾食品安全。