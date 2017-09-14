獲體育標竿學校！小林國小推法式滾球 走出滅村悲情

小林國小推動法式滾球，獲教育部表揚為體育標竿學校，師生走出悲情。（圖由教育部提供）

2017-09-14 11:28

〔記者林曉雲／台北報導〕8年前因88風災遭遇滅村不幸的高市小林村，小林國小在校長方文慧的帶領下，全力推動「法式滾球」校本課程，成功協助孩子走出傷痛，使小林不再是悲情符號，孩子更因競賽帶出自信心，成為「逆境反轉之旺盛生命力」的象徵。

方文慧本身是手球體保生，4年多前接下小林國小校長時，學校內仍沈浸在受災的氛圍中，她表示，雖然很感謝社會各界援助，但站在孩子的立場，接受援助會覺得自己一直是弱勢，因此她決定藉由體育競賽作為「希望的起點」，成功爭取到國泰圓夢計畫蓋了標準的迷你法式滾球場，因為法式滾球組隊人數較少，適合學生數少的小林國小。

小林國小全校有20多名學生，現在從幼兒園的3歲幼童到老師、家長們，人人都會滾球，方文慧表示，剛開始參加比賽時，小林的孩子會畏畏縮縮，但這幾年不斷鼓勵和帶領，孩子的表現愈來愈好，還獲得高雄市及全國的法式滾球比賽第2名，學校也舉辦親子滾球賽，讓社區也感受到希望和歡樂。

小林國小搬遷了25公里到五里埔，方文慧表示，小林村的第二代在災後願意搬回家鄉，所生第三代也開始茁壯，令人感動，而不少甲仙家長們也願意開車15分鐘，把小孩送到小林國小讀書，使小林國小能穩健地向上發展，今年幼兒園即滿招15人。

方文慧強調，「同情和悲情，小林國小都不要」，也因此婉拒物質資源，但熱誠歡迎教學資源，小林目前也在聘請專業法式滾球教練在假日教學，除了獲得體育標竿學校，在閱讀、補救教學等多方面都很努力，並獲得教育部閱讀磐石獎等肯定。

今年共有6所學校獲選為「體育標竿學校」，除了小林國小之外，得獎學校包括結合在地眷村文化，發展獨輪車課程的高雄左營區明德國民小學；鄰近河畔與親水歷史的環境，以水域運動為本，「泳往直前」的新北市汐止區北峰國民小學；透過樂趣化的教案設計與ｅ化的教材設置，整合出體適能本位課程的台中市大里區內新國民小學；9年級畢業生挑戰100公里，單車勇闖北海岸的新北市萬里國中；樂活女孩健康心，走、跑、跳、操樣樣行的新北市金陵女中。

此外，獲選特優教具的作品是新北市武林國小老師吳忠霖，以自製水管及繩子設計出多樣使用方式的「籃球333‧樂趣999」；而獲選中學組特優教案的是桃園市大崙國中老師王文妤「彎下腰，才能打出好球」，以曲棍球活動的特性，參與時必須彎下腰操作，融入品德教育意涵，讓學生懂得彎下腰謙卑去學習的態度。