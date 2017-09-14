通過實際路考 違規率降21％

通過實際路考上路較不會違規？公總：今年新領駕照民眾違規率降21%（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-09-14 10:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕小型車考照須通過實際道路考照新制，已上路滿4個月，根據公路總局後續追蹤發現，今年6月考領駕照民眾，取得駕照後的2個月，違規率（違規案件數/領照人數）為3.4%，較去年同期4.28%下降約21%。公總主秘林福山表示，依初步數字統計來看，實際道路考驗對，駕駛習慣與駕駛道德應有正面影響。

每年8月都是考照人潮高峰期，今年8月共有4萬4621人報考，約是7月份2萬4990人的1.8倍，不過全台214家駕訓班，都能於結訓後3至5天內就能完成考驗，相信全台具備足夠實際路考能量，道路考照政策未來也能持續順利推動。

通過實際路考的民眾開車上路，違反交通規則情況，目前看來有下降趨勢，根據公總統計，今年6月有2萬9772人新領取駕照，2個月內違規件數僅1013件；去年同期領照人數2萬8249人，違規件數1208件。林福山表示，經結訓後學員回饋，認為訓練中有落實駕駛訓練，順應考驗科目的要求，也培養較好駕駛習慣及道德，領照後更有信心上路駕車，也注重平常防禦駕駛的觀念。