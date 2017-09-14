老婆寧租爛房也要捐錢給妙禪 老公無力「快瘋了！」

妙禪爭議不斷延燒，最近不少網友上「反妙禪」粉絲專頁指控妙禪。（圖擷自YouTube）

2017-09-14 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」被爆信眾集資4000多萬元，買2部勞斯萊斯供妙禪師父代步，引起各界批評。最近有男網友指控，老婆過度信奉妙禪，竟寧可換住租金較低的房子，也執意月繳2000元護持金，網友氣到直呼「快要瘋了！」

《蘋果日報》報導，一名網友表示，家中經濟不寬裕，老婆仍每月繳納2000元的「弘法護持金」，結果他老婆卻回答「我們家又不缺每個月這2000元，你真的覺得缺那我們換房子，去租小一點的老舊公寓。」網友老婆甚至說，「師父往來精舍本來就需要交通工具，為了保護他的人身法船，坐好一點的車也沒什麼。」

網友難過說「還有太多太多我數不盡講不完的經典對話，這就是我的枕邊人，各位知道我有多無力、多生氣、多想打人、多想罵髒話、多想發瘋的心情嗎？」

也有另名網友在臉書粉專「反妙禪」發文表示，發現老婆每月繳納「弘法護持金」，該網友同樣和老婆鬧翻，沒想到老婆講到激動處時總是「一把鼻涕一把眼淚」，還「中邪般」的講述光怪陸離不可思議的事。該網友感嘆，「我好想把她揍清醒，一個現代社會的文明人竟然會說出如此迷信的事，妙禪到底是施了什麼法啊？」

他對妙禪指控，「我不曉得這則新聞出來，對妙禪會有什麼影響，我只知道你是人不是佛，我不知道你是要利益眾生還是要利益自己，我知道你影響了我的家庭改變了我的老婆」。