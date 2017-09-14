醫病》懷孕後期到產後 當心「周產期心肌病變」

2017-09-14 09:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕準媽媽們在懷孕期間會出現某些生理改變，增加心臟的負荷，這些變化對大部分的孕婦而言是甜蜜的負擔，但對極少數孕婦來說，卻隱藏不容忽視的死亡威脅，30歲的翁太太懷孕第一胎，產檢正常無異狀，僅有產前兩周出現些許咳嗽症狀，寶寶順利出生後，台北慈濟醫院婦產部產科主任張銀光協助她產出胎盤時，翁太太一個用力咳嗽，胎盤直接噴出，且產後休息幾個小時依舊喘息、咳嗽到無法平躺。

張銀光隨即為翁太太進行血氧偵測、並拍攝胸部X光，發現她血氧濃度過低，心臟無擴大但有肺積水的情形，經心臟內科進行心臟超音波檢查，顯示她的心臟輸出功能僅剩下32%（正常人心輸出量必須達55至60%），張銀光說，此為典型的周產期心肌病變，由心臟內科醫師接手讓翁太太入住加護病房，透過藥物治療，心臟輸出功能回復到47%，5天後順利出院。

張銀光說，懷孕時孕婦體內血液量會增加40至50%、心輸出量會增加30至50%、心臟跳動每分鐘則增加10至20次，這些變化會在第三孕期（28至32週）及產後24小時達到高峰，並在分娩後2至6週逐漸回復到孕前狀態，「周產期心肌病變」是指懷孕最後1個月到產後5個月間發生的心肌病變，發生機率不到千分之一，原因不明，研究推測疾病與自體免疫系統、心臟擴大疾病家族史、心臟肌肉發炎和寶寶基因異常有關，疾病的發生症況包括喘、水腫、胃痛、咳嗽、心跳快、嗜睡、體力差等，與一般懷孕症狀非常類似，若無特別做心臟超音波檢查，極度容易被忽略，但最嚴重的情況可能演變成心衰竭致死。

張銀光提醒民眾，懷孕中後期若經常出現莫名咳嗽、呼吸喘、胸悶或嚴重水腫等情況，可以適時與婦產科醫師溝通討論，看是否需要會診心臟內科醫師做進一步檢查。