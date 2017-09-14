淡海軌道車頭現身高雄展覽館 只為秀出複材外裝板

2017-09-14 09:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕淡海輕軌一組列車「頭」現身首屆台灣國際塑橡膠暨複材工業展展場，吸引不少目光，原來是複材業者承製車頭外裝板，只有看板不過癮、也感受不到複材件的好處，乾脆搬出車頭讓人明瞭。

淡海輕軌車頭外裝板，是由嘉鴻遊艇集團旗下的先進複材承製，先進複材廠成立於2000年，屬專業複合材料構件製造廠，主要負責制造嘉鴻「Horizon遊艇」的玻璃鋼（複合材料）船體及大型構件，將相關技術轉移到輕軌車頭上。

業者強調，淡海輕軌複材車頭外裝板完全是國內自行開發，並採用通過歐盟煙火毒國際標準的複合材料，全程在台製造、組裝。

業者說明，台灣首件輕軌車頭外裝板複材件製造，首創將一體成型的真空灌注製程技術導入製程裡，所製造出來的成品不僅重量較輕、強度更大幅提高，滿足軌道車輛對輕量化、結構強度、舒適度及動態穩定性的高規格要求，也讓淡海輕軌更加安全與舒適。

業者指出，製程中還利用各式治具、檢具，精準測量每片板件尺寸，使得板件組裝後的車頭成品呈現流線型的曲面弧度、外型美觀且前衛。

業者深具信心表示，台灣淡海軌道車頭製程技術已與世界同步，現階段不僅有輕量化與高強度的成品實績，另與國內樹脂製造商、長興材料工業股份有限公司，合作開發出軌道車輛專用耐燃樹脂，並且通過歐盟煙火毒國際標準，未來將可廣泛應用在軌道車輛的內裝材料，並落實國車國造。

首屆台灣國際塑橡膠暨複材工業展昨起至9月16日，在高雄展覽館舉行，詳情可至展覽館官網。