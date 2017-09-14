台東推國慶鐵馬輕旅行 半價優惠

2017-09-14 08:32
台東縣政府推國慶鐵馬輕旅行一日遊優惠。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］雙十節國慶煙火晚會今年將在台東舉行，台東縣政府除了推住宿優惠，再祭出健康好玩的「鐵馬輕旅行」，10月11日一日遊活動包括騎單車暢遊台東市、前進茶園體驗採茶，遊客生日為10月9日至11日者僅100元。
縣府觀光旅遊處指出，「台東鐵馬輕旅行-達人帶隊一日遊活動」活動由單車業者阿度帶隊，行程包含帶旅客騎乘市區山海鐵馬道、中午享用原住民風味午餐、下午有茶文化體驗及富山護魚區生態體驗，原價1499元，專案特惠價為700元，且旅客生日為10月9日至11日者費用僅收100元，隨行同伴親友享半價優惠及3人參加1人免費、5人參加2人免費、10人參加5人免費等優惠，目前10月10日活動已額滿、11日還有名額，相關資訊可上台東自行車輕旅行網站查詢。
觀旅處表示，縣府與旅宿業者合作推出「雙十煙火熱氣球方案」，國內外旅客在10月10日至12日期間，在台東觀賞國慶煙火且住宿2晚，除享第2晚5折以上優惠外，還有機會免費體驗熱氣球繫留；即日起至10月31日止，有「好山好水好有禮」及「幸福城市夠有禮」等獎勵優惠方案，15人以上團客及自由行遊客入住台東縣合法旅宿業且連續住宿2晚，每人即可獲贈特色伴手禮1份等好康，住3晚再加贈體驗遊程1項。詳情請上台東縣觀光旅遊網或「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團查詢。