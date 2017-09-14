泰利颱風預報是否失準？ 彭啟明這樣解釋...

颱風外圍環流下午逐漸遠離，雨勢將逐漸趨緩。（圖擷自臉書）

2017-09-14 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風原本估計從花東登陸，隨後不斷北修，最終暴風圈擦過北台灣，氣象專家彭啟明表示，泰利颱風持續增強，已達到三級颶風的標準，大約等於造成美國佛州慘重災情的艾瑪颶風，若有登陸今天的天氣劇本可能很不相同，「台灣這次真的很幸運！」另外他也針對預報落差太大做出解釋。

彭啟明也指出，受泰利颱風外圍的雲系影響，今、明2天北部從苗栗以北，新竹開始到北部雨勢較大，其中北部陽明山區雨量較多，2天已累積100毫米雨量。他也預估，今明2天山區24小時最大降雨約50至100毫米，丘陵約30至70毫米，其他地區則為30毫米以下。

彭啟明表示，下午開始颱風外圍雲系減弱，雨勢將會逐漸趨緩，明後2天天氣有望逐漸轉晴，另也有些偏北風，天氣較為舒服，但下週起太平洋高壓可能重整回位，又會轉為典型夏季的天氣，未來還是要留意可能有颱風發展。

至於此次預報是否有誤差，彭啟明解釋，是因為太平洋高壓和後續生成的杜蘇芮之後的配置，造成3天內近600至700公里的預測轉折，讓很多人無所適從。不過他也強調，3天誤差200多公里是現今的平均水準，但如果習慣了4、5天前就要知道答案，或是習慣參考颱風還沒生成，某一個氣象模式有預測到會來台灣的颱風，這樣的答案可能變化很大。

他也認為，颱風如何預報是學問，如何正確的傳達給大眾，讓大眾有依據更是傳播的專業，不是單純氣象專業，氣象局、氣象主播、媒體報導如何有更好的生態系，而不是一言堂寡占獨斷，應該都還有很大磨合空間。